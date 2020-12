Sant'Agata, in arrivo Monteleone. Si punta un attaccante e un mediamo

Il Città di Sant'Agata si è gettata a capofitto sul mercato per porre rimedio alle partenze dei vari Maggioli, Strumbo e Abayan che hanno lasciato la squadra nell’ultimo mese. Proprio nella giornata di ieri il direttore sportivo Ettore Meli ha definito gli ultimi dettagli per l’ingaggio di Davide Monteleone, difensore classe 1995, in uscita dalla Puteolana di cui aveva indossato la fascia di capitano.

Originario di Palermo, Monteleone è cresciuto nelle giovanili dei rosanero e nelle ultime due stagioni ha giocato con le maglie di Darfo Boario e Marsala in Serie D, prima ancora aveva militato in Serie C con Padova e Sicula Leonzio. La trattativa con il difensore siciliano ha inevitabilmente subito un’accelerazione dopo l’addio di Gerardo Strumbo e, sistemati gli ultimi dettagli burocratici, la firma del difensore dovrebbe essere ufficializzata in giornata. L’obiettivo è avere il giocatore già disponibile in rosa proprio per la trasferta di Castrovillari.

Nel frattempo la società santagatese è concentrata anche su altri tasselli importanti che andranno a completare la rosa. In particolare sono due ancora gli obiettivi di mercato del Città di Sant’Agata, un attaccante per colmare il buco lasciato da Abayan, accasatosi al Taranto, ed un centrocampista. Per il reparto offensivo sul taccuino ci sono tre o quattro nomi interessanti, tutti di giocatori stranieri già in orbita Serie D, qualcuno al momento impegnato in tornei esteri. La dirigenza di concerto con Pasquale Ferrara sta valutando quale sia il profilo migliore che si adatti alle esigenze tecniche e tattiche della squadra, senza tralasciare ovviamente la questione economica, fondamentale in questo difficile momento storico. Per il mediano, invece, il profilo che la dirigenza sta cercando è quello di un giocatore con caratteristiche che al momento mancano in rosa, ossia quelle di un play basso da poter schierare davanti alla difesa.

© Riproduzione riservata