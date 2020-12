Fc Messina, tesserato l'esterno francese under Kellian

ll Football Club Messina ha ufficializzato l'accordo che legherà il calciatore Kana Aguiedia Ali Kellian al club giallorosso sino al termine della stagione 2020/2021. La pausa forzata in campionato non impedisce al Fc Messina di lavorare sul mercato, e definire quelle operazioni in entrata utili ad ultimare la rosa giallorossa. Nelle ultime ore infatti, è stato definito il tesseramento di Kellian, esterno offensivo classe 2002, nato a Metz (Francia).

Il giovane transalpino era stato seguito da vicino già nella scorsa stagione, quando, aggregato alla formazione peloritana prima con mister Costantino e poi con mister Gabriele, dovette rientrare in patria per motivi familiari poco prima del tesseramento. Nuovamente a Messina dallo scorso novembre, ha convinto lo staff tecnico nelle ultime settimane.

