Fc Messina, si svuota l'infermeria. Ma la partita con il Marina è in dubbio

Ultima settimana di attesa in casa Fc Messina, che domenica dovrebbe tornare in campo per una gara ufficiale a distanza di più di un mese dall'ultima volta: era l'1 novembre ed i giallorossi, con il gol di Palma, piegavano il Rende agganciando il primo posto. Sarà il Marina di Ragusa l'avversario dei peloritani, formazione giovane, insidiosa e con un tecnico che nelle ultime stagioni si sta facendo parecchio apprezzare: Salvatore Utro. Fin qui gli iblei hanno raccolto davvero poco, appena tre punti, un bottino orfano del successo ottenuto sul campo ma cancellato dal Giudice Sportivo contro il quotato Licata. Proprio ieri la formazione iblea ha comunicato il contagio al Covid di quattro atleti, tra i quali tre under e un portiere, chiedo alla Lega il rinvio del match sulla base del nuovo protocollo. I tamponi, però, secondo le direttive dovevano essere effettuati oggi. Da capire cosa accadrà.

Intanto il lungo stop ha permesso allo staff medico di recuperare ogni elemento della rosa, ad eccezione di Papa Bamory Camara, reduce da un intervento chirurgico che lo priverà del rettangolo verde ancora per qualche tempo. In attesa del centrocampista classe 2001, martedì capitan Giuffrida è tornato a lavorare con i compagni, mentre restano dubbi sulla presenza di Paolo Carbonaro contro il Marina, nonostante l'attaccante palermitano prosegua sulla via della guarigione. Bisognerà attendere ancora per Hernan Barcos, il colpo più atteso del club del presidente Rocco Arena, per il quale si lavora su una burocrazia fortemente condizionata dalla pandemia.

