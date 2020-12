Sant'Agata, si crea un vuoto in attacco. Pronto a partire Abayan

Il Città di S. Agata perde un’altra pedina importante del suo scacchiere. Dopo i difensori Gianluca Maggioli e Gerardo Strumbo, infatti, del gruppo biancoazzurro non fa più parte l’attaccante Guido Abayan, che già ieri alla ripresa degli allenamenti, non ha lavorato con la squadra e quest’oggi dovrebbe fare le valigie con destinazione Taranto, formazione con cui avrebbe già raggiunto l’accordo per il prosieguo della stagione.

L’addio dell’attaccante argentino rappresenta indubbiamente un duro colpo nell’economia complessiva del gioco della squadra di Pasquale Ferrara che proprio attorno ad Abayan aveva immaginato il proprio disegno tattico sin dal precampionato e che lo aveva aspettato ed accompagnato fino al pieno recupero fisico dopo i guai di inizio stagione. Il peso specifico di Abayan nella manovra offensiva della formazione santagatese era quindi apparso evidente nelle poche occasioni in cui Ferrara lo aveva sin qui potuto utilizzare, su tutte la sfida casalinga del 1 novembre scorso vinta per 2 a 1 in rimonta contro il Rotonda. Il mercato aperto ed i limiti di budget mutati in conseguenze dell’emergenza Covid però hanno però ineluttabilmente scompaginato i programmi della società costretta ad incassare la volontà di alcuni dei componenti della propria rosa di accasarsi altrove. A questo punto la dirigenza è costretta a correre ai ripari già a stretto giro, pescando almeno un paio di giocatori, certamente un difensore e un attaccante, per puntellare una rosa che rischia di ritrovarsi a corto di uomini proprio nella fase più delicata, quella della ripresa del campionato.

© Riproduzione riservata