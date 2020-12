E' morto Dejan Dabovic, la pallanuoto messinese lo ricorda

E' morto ieri notte Dejan Dabović l'ex pallanotista jugoslavo vincitore di una medaglia d'oro a Città del Messico 1968. Ma Dejan Dabović è anche un nome legatissimo alla pallanuoto messinese. Dal 1994, infatti, tantissime esperienze nella città dello Stretto alla guida della Polisportiva Messina, prima nel settore giovanile e poi nella prima squadra. E sono tantissimi i messinesi cresciuti con lui, che sono legatissimi a quei ricordi e che ieri lo hanno salutato sui social.

"Ciao Dejan Dabović, non sei stato solo un allenatore ma anche e soprattutto un maestro di vita prima ancora che di sport. Chi ha avuto la fortuna di fare un percorso sotto la tua guida, vivrà per sempre di rendita dei tuoi tanti, grandi e preziosi insegnamenti. Sei passato alla storia della Pallanuoto anche per aver vinto la Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Città del Messico nel 1968. Ecco Dejan, oggi vogliamo assegnarti con orgoglio un'altra Medaglia d'oro, forse ancora più importante, quella per il Cuore grande che avevi, e per aver dimostrato con i fatti nella vita che i veri Campioni, i più grandi di tutti, sono quelli dell'Umiltà e dell'Umanità. Ciao Grande Cuore, ci sei mancato, ci manchi, ma abbiamo la grande consapevolezza che sarai sempre con noi...dentro noi!!!

E ancora: "Hai insegnato la pazienza, hai magnificato la resistenza, hai stimolato la forza, hai inculcato la perseveranza, hai illuminato a giorno il valore dell'umiltà e della lealtà, hai fatto tutto tramite l'esercizio dello Sport e l'esaltazione della sportività, ma tutto ciò è rimasto indelebile nel DNA ed è stato sempre utile soprattutto nei momenti bui e difficili della vita di tutti i giorni!!! Grazie per sempre immenso Dejan Dabović".

