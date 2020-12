L'Acr Messina attende la Gelbison: gli ultimi ballottaggi

L'Acr Messina torna in campo domani, finalmente, per affrontare la Gelbison nel recupero della sesta giornata di campionato. Organico pienamente a disposizione per mister Raffaele Novelli, che ha l'imbarazzo della scelta sull'undici da mandare in campo ma anche sulle armi da sfruttare in corsa. Rientrato in gruppo giovedì il capitano Pietro Arcidiacono, che aveva ricevuto qualche permesso per motivi familiari. Quasi certamente partirà dalla panchina, con la fascia che andrà a Domenico Aliperta, pronto a riprendersi la regia della squadra dopo l'unica parentesi della sfida vinta allo "Scoglio" contro l'Acireale. Ai suoi lati, profilandosi un centrocampo integralmente composto da over, Vacca da una parte e Cristiani dall'altra.

In avanti potrebbe essere il turno dal primo minuto di Simone Addessi, che ha fatto vedere buone cose nello scampolo di partita disputato lo scorso 26 ottobre contro l'Fc. Il classe 1995 è però insediato da Bollino. Un ballottaggio che probabilmente verrà risolto solo nelle ultimissime battute a ridosso del match. Prima punta sarà Foggia, mentre a chiudere il trio dovrebbe essere il giovane Cretella. Se così fosse partirebbe dalla panchina Criscì. Inizialmente fuori anche Manfrellotti, altro che scalpita.

