Sant'Agata, saluta il difensore centrale Strumbo

Il Città di Sant'Agata ha comunicato di aver interrotto il rapporto professionale con il difensore centrale Gerardo Strumbo. "La dirigenza ringrazia il calciatore per l'apporto dato alla causa biancoazzurra e gli augura le migliori fortune", si legge in una nota. Intanto, dopo il recupero con la Gelbison, sarà di nuovo una domenica senza calcio per la formazione guidata da Pasquale Ferrara.

Della ripresa del campionato ha parlato il difensore Simone Brugaletta: "Tornare a giocare domenica scorsa dopo un mese è stato particolarmente impegnativo, soprattutto dal punto di vista fisico Per quanto ci si possa impegnare al massimo, il ritmo che prendi durante le partite non si acquisisce con gli allenamenti e peraltro noi, a causa degli infortuni, nell’ultimo mese non abbiamo avuto la possibilità di effettuare partite a tutto campo tra di noi. Per fortuna domenica alla lunga siamo venuti fuori e siamo riusciti a rimettere in carreggiata la partita".

