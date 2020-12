Reggina, attesi gli esiti degli esami per Ménez e Rossi

Ieri pomeriggio la Reggina è scesa in campo per il primo allenamento della settimana. Dopo la prima fase di riscaldamento, il gruppo ha effettuato esercizi con la palla, partite a tema e lavoro aerobico. La seduta si è conclusa con una partita 11 vs 11 a metà campo. Prosegue il percorso di recupero per Gabriele Rolando, mentre per Jérémy Ménez e Marco Rossi si attendono gli esiti degli esami strumentali. Oggi la squadra svolgerà una doppia sessione di allenamento.

Intanto tre gare valide per la 16a giornata d’andata di serie B, in programma il prossimo mercoledì 30 dicembre, hanno visto la modifica dell’orario di inizio del match. Si tratta di Cittadella-Lecce e Reggina-Cremonese che inizieranno alle 15 e non alle 16 e di Monza-Salernitana, al via alle 16 e non alle 18.30.

