L'Fc Messina conta gli infortunati, Coria e Caballero ristabiliti

Dopo quarantotto ore di riposo il Football Club Messina riprende, nel pomeriggio, la preparazione in vista dell'impegno di domenica 6 dicembre, giorno stabilito per il ritorno al calcio giocato in serie D. I giallorossi ospiteranno il Marina di Ragusa, formazione impelagata nei bassifondi della classifica (solo tre punti all'attivo per gli iblei) e che ha riscontrato, nei giorni scorsi, quattro calciatori positivi al Covid-19, mentre il resto del gruppo ha ricominciato ad allenarsi.

In casa Fc Messina, quindi, cresce l'attesa per gli incontri da tre punti. Il tecnico Pino Rigoli ha stilato il programma di training settimanale. Si lavorerà sino a domenica, al “Despar stadium”, con doppia seduta prevista domani.

