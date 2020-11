L'Fc Messina soddisfa Rigoli: "Squadra pronta per la ripresa"

Impensabile ipotizzare un Fc Messina in grado di rinunciare a cuor leggero a gente come Coria, Giuffrida, Carbonaro, Camara, Aita e Caballero, eppure ieri i ventidue in campo non hanno fatto sentire la loro mancanza. Intensità di gioco, forza nei contrasti, talvolta anche duri, senza comunque tirare mai indietro la gamba, ma soprattutto voglia di guadagnarsi il posto. La “rosa” ampia, infatti, non assicura una maglia da titolare a nessuno, da qui la necessità di dare il massimo sempre per farsi trovare pronti alla ripresa che a questo punto ha una data e un avversario ben delineato: si riparte il 6 dicembre in casa contro il Marina di Ragusa al “Franco Scoglio”.

Ieri la classica partitella in famiglia della domenica che ha chiuso il programma settimanale, la comitiva giallorossa si ritroverà mercoledì pomeriggio sempre al “Despar” per la ripresa degli allenamenti. Mister Pino Rigoli, infatti, ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Oggi, intanto, esami strumentali per Carbonaro, Giuffrida e Aita per scongiurare la gravità dei rispettivi infortuni. A fine gara - hanno vinto i “gialli” 4-2 sui “bianchi” - mister Pino Rigoli commenta i progressi fatti dai suoi ragazzi: «Ogni giorno ricevo dei feedback da parte dei ragazzi, possiamo migliorare l'aspetto tecnico-tattico, stiamo facendo dei passi in avanti, naturalmente ci sono delle differenze tra over e under per una questione di mentalità, molti ragazzi arrivano dai settori giovanili e dobbiamo fargli capire qual è il nostro obiettivo. Ci stiamo concentrando anche sull'atteggiamento che dobbiamo avere».

