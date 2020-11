Acr Messina, qualità e voglia per poter stare in vetta

La fame, la voglia, la determinazione di chi vuole tornare presto in campo, per sfidare l'avversario e dimostrare il proprio valore. Stato d'animo con cui l'Acr Messina continua ad allenarsi in attesa di notizie certe sulle date di ripresa del campionato di Serie D.

Lo stop forzato, arrivato proprio dopo il ko maturato nella stracittadina con l'Fc, ha lasciato l'amaro in bocca ad Arcidiacono e compagni, che non hanno avuto la possibilità immediata di rispondere ad una sconfitta considerata immeritata per quanto dimostrato sul campo.

Con i se, i ma e i rimpianti non si fanno punti dunque le attenzioni sono puntate con veemenza al futuro, a ciò che sarà, a dove migliorare per acciuffare quei risultati importanti che tutto l'ambiente si augura arrivino. Mister Roberto Novelli non cambia impostazione: per lui le vittorie devono arrivare attraverso il gioco.

