Fc Messina, mister Rigoli prova a mantenere il ritmo partita

Sarà una partitella in famiglia in programma questa mattina al “Despar Stadium” (porte chiuse) a completare il programma settimanale di allenamento dell'Fc Messina. Prosegue la preparazione della formazione peloritana nella speranza che la situazione venutasi a creare per l'emergenza Covid-19 possa migliorare. Ieri mattina un paio d'ore di allenamento a disposizione di mister Pino Rigoli che sta incentrando il lavoro principalmente sulla velocità di esecuzione nell'applicazione degli schemi. Si gioca ad uno massimo di due tocchi, sovrapposizioni senza palla, scambi rapidi e pressing asfissiante sul portatore di palla. Non concede respiro il trainer, che tiene tutti sulla corda.

Gli unici ieri ad aver lavorato in disparte sono stati il fantasista argentino Facundo Coria e il giovane centrocampista piemontese Marco Garetto: per loro, infatti, un programma specifico, anche perché la mancanza di una data certa di impiego, suggerisce di non forzare i tempi. Assente il brasiliano Lucas Dambros, che si è sottoposto a una seduta di fisioterapia per un problema muscolare alla coscia: nulla di grave, ma come già detto, non c'è alcuna necessità di bruciare le tappe. Intanto in attesa di un nuovo protocollo sanitario, la Lnd ha accreditato i tremila euro promessi alle società, un “brodino” anche se pur sempre gradito.

