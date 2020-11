Acr Messina, mediana affollata ma arriva Zaine in prova

Potrebbe essere l'ultimo allenamento sul sintetico del “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, quello di oggi, per l'Acr Messina che, dalla prossima settimana, valuta di riprendere la preparazione su un altro manto in sintetico, quello di Santa Teresa di Riva.

Intanto al gruppo, guidato da mister Raffaele Novelli, si è aggregato il centrocampista Pierre Kareem Zaine (classe 1993), mediano in grado di giostrare pure sulla corsia di sinistra. Per l'ex Genoa si tratta di un ritorno in riva allo Stretto dopo la breve parentesi con la maglia dell'Acr Messina nella stagione 2013/2014, l'ultima del campionato di serie C2, prima della riforma della Lega Pro con la nascita della serie C unica, con gli attuali tre gironi da 20 squadre ciascuno.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

