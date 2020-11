Fc Messina, la carica di Coria: "Possiamo vincere il torneo"

Qualità e classe a disposizione della causa Fc Messina. Facundo Coria può programmare il suo rientro con calma, perché l'emergenza Covid ha “posticipato” gli impegni sportivi ma anche perché i suoi compagni, fin qui, hanno fatto in modo che la sua presenza a singhiozzo non pesasse. Ma il fantasista argentino ha tanta voglia di tornare in campo e lavora senza sosta proprio per essere a disposizione quando il campionato di Serie D riprenderà. In questo momento alterna fasi di sedute individuali differenziate ed altre assieme alla squadra. I problemi alla caviglia sinistra non gli hanno permesso di raggiungere il pieno della condizione, ma c'è fiducia per un pieno riscatto. Un rientro che può garantire anche alternative sul piano tattico. «Sto meglio, ho preso una botta prima di iniziare la stagione che mi ha dato un poco di problemi, resiste ancora questo edema osseo nella parte quindi pian piano sto cercando di recuperare, senza bruciare i tempi».

Rispetto allo scorso anno sono cambiate alcune cose nella squadra, tu sei rimasto nonostante le voci soprattutto precedenti alla riconferma. Qual è il tuo stato d'animo?

«Sono contento di far parte ancora di questa società e stare con i compagni che già c'erano. Sono arrivati dei ragazzi che hanno già dimostrato di poterci dare un mano e giocare bene. Quest'anno secondo me abbiamo più possibilità per raggiungere gli obiettivi di squadra. Personalmente spero di tornare il prima possibilità per poter mettermi a disposizione piena dell'allenatore».

