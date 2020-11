L'Acr Messina ancora in provincia: il “Franco Scoglio”... rigenerato

L'Acr Messina al lavoro anche nelle prossime due settimane sicuramente sul terreno di gioco in sintetico del “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela.

Soluzione scomoda per i trasferimenti del gruppo, ma d'altro canto resta la consolazione di poter giocare, già nel recupero di domenica 22 contro la Gelbison, in un “Franco Scoglio” rigenerato dopo questo periodo prolungato di riposo, che non può che aver fatto bene a un manto erboso apparso decisamente sofferente nello scorso mese di ottobre.

