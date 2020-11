Fc Messina, le settimane di Rigoli: alla ripresa con Barcos?

Nella migliore delle ipotesi l'Fc Messina, così come del resto, tutte le altre formazioni di Serie D non interessate dai recuperi, dovrà attendere tre settimane prima di tornare in campo. I giallorossi vorrebbero riprendere dalla sfida casalinga contro il Marina di Ragusa che si sarebbe dovuta disputare domani al “Franco Scoglio” e quindi dovrebbe esserci uno slittamento del calendario. Sembrano queste le prime direttive del “palazzo”. Intanto l'undici messinese prosegue la preparazione come se si dovesse giocare regolarmente, una piccola variazione nel programma degli allenamenti è rappresentata dal fatto che oggi anziché la consueta seduta di rifinitura la squadra si allenerà nel pomeriggio, sempre al “Despar Stadium”, mentre domani mattina sarà completato il programma settimanale. Al termine della seduta di domani, il tecnico Pino Rigoli darà il “rompete le righe” concedendo ai ragazzi due giorni di riposo. Si riprenderà regolarmente mercoledì pomeriggio sempre sul sintetico di Bisconte.

Gli aspetti positivi di tutta questa assurda vicenda il fatto che Pino Rigoli avrà a disposizione tre settimane per far recepire ai suoi ragazzi le sue idee e il suo modo di intendere il calcio, oltre ovviamente ad avere - si spera - la possibilità al termine di questo ennesimo stop di poter avere a disposizione anche il bomber argentino Hernan Barcos.

