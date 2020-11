L'Fc Messina ha blindato la difesa, porta inviolata da 4 gare

In attesa di capire se il torneo proseguirà oppure subirà un nuovo stop (si ipotizza un mese) per consentire l'allineamento del campionato con la disputa dei tanti recuperi (oggi, ad esempio, due quelli in programma nel girone I), l'Fc Messina ha ripreso regolarmente la preparazione con la settimana tipo. Ieri pomeriggio al “Despar Stadium” - divenuto da una decina di giorni il quartier generale della formazione peloritana - i giallorossi hanno svolto un paio d'ore di allenamento. E oggi il tecnico Pino Rigoli come ogni mercoledì ha previsto la doppia seduta. Si lavora per preparare al meglio il prossimo impegno che dovrebbe vedere domenica prossima capitan Giuffrida e compagni di scena al “Franco Scoglio” contro il Marina di Ragusa, formazione tutt'altro che abbordabile e lo sa bene l'Acireale che ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli iblei.

Lo spirito è quello giusto, le vittorie ovviamente oltre a rappresentare nuova linfa per la classifica - tanto che il successo rendese ha consentito all'Fc Messina di balzare al comando della classifica seppur condiviso con Acireale e Cittanovese - fanno accrescere l'autostima e tonifica il morale. Altro aspetto tutt'altro che trascurabile è indubbiamente quello di non subire gol da 360'; un fattore importante che certifica una difesa granitica anche se in qualche caso la fortuna (come sul tiro dell'attaccante rendese Cruz stampatosi sul palo) ha dato una mano all'Fc.

