Fc Messina, ecco Agnelli: oggi è il giorno di Barcos

Si viaggia al ritmo di un tesseramento al giorno. L'altro ieri quello del giovanissimo centrocampista palermitano Manfredi Di Giorgio (2002), proveniente dal Mazara, ieri è stata la volta dell'esperto centrocampista Cristian Agnelli. Il trentacinquenne foggiano è arrivato in riva allo Stretto all'ora di pranzo e dopo aver firmato il contratto che lo lega all'Fc Messina, si è recato direttamente al “Despar” per unirsi ai nuovi compagni, disputare il primo allenamento con la maglia giallorossa e la consueta partitella del giovedì.

Ma non finisce qui perché oggi sarà il giorno del bomber argentino Hernan Barcos già in gruppo da venerdì scorso. “El Pirata” sarà presentato alla stampa questo pomeriggio in un noto albergo del centro cittadino. Gli ultimi arrivi, quello di Caballero prima e di Agnelli e Barcos, hanno fatto impennare le quotazioni di mercato del club caro al presidente Rocco Arena deciso a non tralasciare nulla pur di raggiungere l'obiettivo prefissato ad inizio stagione.

