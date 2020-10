Stretta anti-Covid, il Cus Unime chiude gli impianti e sospende le attività sportive

Anche il Cus Unime si adegua alle nuove restrizioni anti-contagio introdotte dall'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte.

"In osservanza delle nuove disposizioni normative stabilite dal DPCM emanato in data 24.10.2020, il CUS Unime comunica che, in attesa dei protocolli delle singole Federazioni Sportive Nazionali e di chiarimenti e/o approfondimenti da parte delle autorità competenti, tutte le attività sportive saranno sospese e gli Impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria e del Complesso Sportivo Primo Nebiolo rimarranno chiusi a partire da domani, lunedi 26.10.2020, e fino a nuove disposizioni".

"Tutti gli aggiornamenti saranno prontamente comunicati attraverso i canali di comunicazione ufficiali del CUS Unime".

