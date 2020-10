Derby di Messina, via libera per Fc-Acr al "Franco Scoglio"

Scongiurata in extremis la chiusura degli spalti del “Franco Scoglio”. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, la commissione di vigilanza pubblici spettacoli ha espresso parere favorevole in merito all'apertura del “Franco Scoglio”, pertanto la stracittadina tra Fc e Acr si giocherà con il supporto del pubblico (mille per come previsto dal Dpcm).

L'attesa fumata bianca a seguito del sopralluogo avvenuto nella mattinata di ieri per valutare se le prescrizioni contestate all'Acr (società che al momento gestisce la struttura) e richieste dalla Questura, erano state ottemperate.

© Riproduzione riservata

