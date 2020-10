Fc Messina, i saluti di Ferrante: "Da 2 mesi fuori dal progetto"

Dopo la rivoluzione in panchina (Rigoli per Gabriele) ieri un altro colpo di scena in casa Fc Messina. L'assenza di Marco Ferrante da Messina, dapprima giustificata dalla società per motivi personali, era in effetti di ben altra natura.

Ieri il dirigente torinese con una nota stampa ha voluto fare chiarezza: «Dal 24 agosto non faccio più parte del progetto Fc Messina, pertanto non ho partecipato personalmente al calciomercato della società e ancor meno alla scelta di sostituire l'allenatore. Faccio un in bocca al lupo per il proseguo del campionato».

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE