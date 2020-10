L'Acr Messina spreca il vantaggio, con il Rotonda arriva solo un pari

L'Acr Messina si butta via e raccoglie solo un punto in casa del Rotonda: al vantaggio di Vacca risponde Goretta. Per buona parte del match i giallorossi si sono trovati al comando della classifica con quell'Acireale che affronteranno tra sette giorni al "Franco Scoglio".

TABELLINO

Rotonda-Acr Messina 1-1

ROTONDA (4-4-2): D'Aquino 6; Stornaiuolo 6, Sanzone 6, Crispino 6,5, Alfano 5; Boscaglia 6, Petricciuolo 6, Tuninetti 5,5 (17' st Ruggiero 6), Cassese 6; Diop 5 (1' st Goretta 6,5), Fioretti 5,5 (26' st Ventola 5,5). A disp. Siani, Bonfini, Ferreira, La Mastra, Appreda, Sposato. All. Pascuzzo 6.

ACR MESSINA (4-3-2-1): Lai 6; Cascione 5,5, Lomasto 6, Sabatino 5,5, Giofrè 6 (44' st Izzo sv); Vacca 6,5 (21' st Saindou 5,5), Lavrendi 6, Crisci 6 (13' st Cretella 5,5); Bollino 6,5, Arcidiacono 5; Foggia 5,5 (35' st Cruz sv). A disp.: Manno, Mazzone, Boskovic, Cristiani, Catalano. All. Novelli 6.

ARBITRO: Cardella di Torre del Greco 6.

MARCATORI: 10' pt Vacca (M), 34' st Goretta (R, rig.)

NOTE: gara a porte chiuse. Espulso: al 4' st Alfano (R) e al 9' st Arcidiacono (M) per doppia ammonizione. Ammoniti: Stornaiuolo (R), Foggia (M), Vacca (M), Boscaglia (R), Lavrendi (M). Angoli: 5-3 per il Rotonda. Rec.: 2’ pt e 5’ st.

