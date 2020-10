Fc Messina, contro il Troina si punta al tandem Carbonaro-Gaspar

La consueta partitella del giovedì al “Celeste” ha fatto da apripista a quella che sarà per l'Fc Messina la sfida della terza giornata di campionato, in programma domenica al “Franco Scoglio” contro il Troina. Gabriele, tecnico dei giallorossi peloritani, ieri pomeriggio ha fatto disputare tre tempi da circa 25/30 minuti ciascuno nel corso dei quali ha schierato tre formazioni diverse alternando tutti gli uomini a sua disposizione. Poche indicazioni anche se uno dei punti fermi dovrebbe essere lo spagnolo Gaspar apparso in ottima forma e candidato per una maglia da titolare insieme con il capitano Giuffrida così come l'altro centrocampista Palma e il bomber Carbonaro che ha finito di scontare le due giornate di squalifica.

C'è grande attesa in casa giallorossa per la sfida contro il Troina, un avversario tutt'altro che abbordabile; con gli ennesi galvanizzati dal risultato positivo di domenica (sono riusciti a imporre lo zero a zero a un'altra candidata per la vittoria del campionato come l'Acireale). Intanto sta per concludersi una settimana particolare, nel corso della quale non sono mancate le critiche nei confronti di un Fc Messina reduce dall'inopinata sconfitta a Trapani contro la matricola Dattilo e chiamato a un pronto riscatto domenica in riva allo Stretto.

