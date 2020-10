L'Acr Messina forza i ritmi, arriva un portiere del 2002: ecco Pedretti

Si lavora al ritmo di due sedute al giorno in casa Acr Messina. Nel mirino la trasferta, la seconda stagionale, sul terreno del Rotonda (fra le cui fila sarà assente il giovane centrocampista offensivo Gaetano Formicola, espulso nell'incontro di quattro giorni fa e ieri appiedato per un turno dal giudice sportivo).

Si è aggregato, intanto, il giovane portiere, classe 2002, Morgan Pedretti, milanese, ex Gozzano, che dovrebbe essere ufficializzato nei prossimi giorni. Salgono a tre, dunque, i numeri uno in casa Acr Messina e sono tutti under.

