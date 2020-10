Acr Messina, è l'ora dei tre punti. Novelli carica il gruppo: «Basta errori»

C'è una certa attesa in casa Acr Messina per questa prima uscita stagionale casalinga in un “Franco Scoglio” chiuso al pubblico, così come tutti gli altri impianti del panorama dilettantistico. Si legge chiaramente nei volti dei protagonisti la voglia di scendere in campo e conquistare il successo nella sfida del pomeriggio (ore 15) contro il Biancavilla, valevole per la seconda giornata. Il secondo tempo di Cittanova ha lasciato l'amaro in bocca, tanto da oscurare anche la buona reazione dei peloritani dopo il doppio vantaggio dei calabresi. Ma, oltre il desiderio di ottenere il primo successo in campionato, c'è la consapevolezza, da parte di tutti, di aver allestito una squadra di prim'ordine, in grado, insomma, di fare finalmente la voce grossa in questo campionato.

In settimana, in casa giallorossa, è arrivato l'ok per il tesseramento di Saindou, classe 2001, e sono stati messi a disposizione di Raffaele Novelli anche gli attaccanti Giovanbattista Catalano e il brasiliano Cruz. Tutti e tre sono stati convocati per la sfida con gli etnei. «Dobbiamo essere bravi a fare tesoro dell'esperienza derivante dalla prima partita a Cittanova - ha detto Novelli ieri in conferenza stampa, dove si è presentato anche il socio del patron Sciotto, Carmine Del Regno - soprattutto per non ripetere gli errori commessi in quella occasione, malgrado l'approccio determinato avuto nei minuti iniziali, penalizzato dai due gol subiti, che siamo stati capaci di recuperare, ma poi non abbiamo avuto la maturità e la calma per gestire la doppia superiorità numerica e vincere la partita».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE