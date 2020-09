Fc Messina, Palma... del migliore: "Di più non potevo chiedere"

Era fondamentale partire con un successo, anche se i tre punti sono arrivati al termine di una prestazione non certo da incorniciare. Un Fc Messina che, se da un lato ha sofferto per almeno un'ora le geometrie della matricola San Luca, dall'altro ha avuto la forza caratteriale e le capacità per ribaltare una gara che sembrava potesse avere un epilogo diverso.

Elemento importante che ha contribuito a spostare gli equilibri facendo pendere l'ago della bilancia dal lato messinese, è stato sicuramente l'esperto centrocampista campano Giuseppe Palma.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE