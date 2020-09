Il Sant'Agata cade nel derby con il Biancavilla, 4-3 all'Orazio Raiti

Prima giornata con il botto per Biancavilla e Città di Sant’Agata sul sintetico dello stadio “Orazio Raiti”. Ai piedi dell’Etna, un derby da urlo per le due formazioni siciliane che sicuramente faranno parlare di loro in questo campionato. Ad aggiudicarsi il sofferto successo è stata la formazione etnea del tecnico Basile, anche se i messinesi guidati da Ferrara hanno mostrato solidità e carattere.

IL TABELLINO

Biancavilla: Amata 6,5, Guerriera 6, Porcaro 6,5, Ferrante 6, Mazzeo 6; Asero 7 (28' st Reale 6), Sciacca 6.5, Viglianisi 7 (25' st Aprile 6); Bonanno 6 (82' Sorrentino 6), Randis 7 (12’ st Rabbeni 7), Santapaola 6 (43' st Mollica 6). A disp.: Genovese, D’Arrigo, Indelicato, Giuffrida, Barbaro. All. Basile 6.

Sant'Agata: Ferrara 6,5; Maggioli 6, Brugaletta 7, Pezzati 6, Dama 6; Giuffrida 6, Favo 6 (41' st Aveni 6,5), Cardella 6; Ficarrotta 6, Perkovic 6,6, Cicirello 7. A disp.: Semertzidis, Miruco, Calabro, Romeo, Aveni, Carcione. All. Ferrara 6.

Arbitro: De Capua di Nola 6 (Mastrosimone-Baschieri).

Reti: 14' pt e 24' pt (rig) Cicirello (SA), 16' pt Viglianisi (B), 32' pt e 6’ st Randis (B), 42' pt Perkovic (SA), 32' st Randis (B).

Note: Gara a porte chiuse. Ammoniti: Porcaro (B), Cicirello (SA). Angoli: 5-1. Recupero: 1' e 5'.

© Riproduzione riservata