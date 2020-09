Fc Messina, Arena piomba al “Celeste”: "Rispetto tutti, voglio vincere"

All'allenamento mattutino dell'Fc Messina c'era anche il presidente Rocco Arena approdato in riva allo Stretto insieme con l'esperto Leonardo Limatola anche per definire gli ultimi dettagli riguardanti la partecipazione della società al bando comunale per l'assegnazione del “Franco Scoglio”.

Arena prima dell'allenamento, si è intrattenuto con dirigenti, tecnici e calciatori augurando loro tutto il bene per l'inizio della stagione. «Una stagione nuova, importante, perché se la prima è stata una sorta di scommessa - ha affermato Arena - quest'anno, invece, è un investimento avendo concentrato tutti gli interessi su questo progetto, puntando tutto sul calcio». «Siamo qui per vincere, se vinciamo si vince tutti, soprattutto questa meravigliosa città che merita maggior riguardo e che sente la necessità di rilanciarsi; rispetto verso tutti gli avversari ma voglio vincere - queste le parole del presidente dell'Fc - domenica dimostriamo chi siamo e che Dio ci accompagni in questo cammino».

