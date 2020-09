Fc Messina in gran forma col Milazzo, Bevis il mattatore con Coria e Gaspar

In casa Fc Messina ieri giornata di test al “Celeste” contro il Milazzo formazione allenata da mister Caragliano ai nastri di partenza del prossimo torneo di Promozione. Un test che ha visto la formazione giallorossa allenata da Ernesto Gabriele in grande spolvero, imporsi per 4 reti a zero.

Nella prima frazione, a segno il francese Bevis autore di una doppietta e Coria, nel finale, col suo sinistro magico. Nella ripresa è l'equadoregno con passaporto spagnolo Gaspar a fissare il definitivo 4-0. Un Fc Messina in gran forma sia sul piano atletico che nell'applicazione degli schemi.

