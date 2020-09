Fc Messina, arriva Balistreri. Il gran colpo? Resta in canna

Aspettando il colpo ad effetto del mercato estivo, che potrebbe, comunque, avvenire nelle prossime ore, l'Fc Messina mette benzina nel motore con l'arrivo di un altro attaccante (punta centrale) di provata esperienza.

Pietro Balistreri, 34 anni, palermitano, 183 cm per 76 kg, cresciuto nelle giovanili del Palermo, nelle ultime due stagioni ha giocato con la maglia del Marsala (Serie D), collezionando 51 presenze e realizzando 15 reti, ma con alle spalle una lunghissima carriera tra Lega Pro (Pisa, Cremonese, Taranto, Ternana, Perugia, Reggina sono solo alcuni dei club nei quali ha militato) e D, per lui anche due presenze in Serie A da diciottenne con la maglia rosanero nel 2004/05.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE