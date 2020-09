L'Acr Messina lavora al “Franco Scoglio” e aspetta Sabatino

L'Acr Messina torna in città e la prima seduta di allenamento, dopo il ritiro di Polla, la svolge nel pomeriggio della seconda domenica di settembre sul manto erboso del “Franco Scoglio”. Al gruppo si aggregherà, dopo le visite mediche di rito, anche il difensore Sergio Sabatino. La dirigenza peloritana ha ormai sciolto ogni dubbio e ha deciso di inserire nel pacchetto arretrato il classe '88 palermitano.

Una carriera spesa nei campi di serie C, nella passata stagione in Sicilia, con la maglia della Sicula Leonzio, dove ha asfaltato la corsia sinistra sempre con impegno e la solita caparbietà che lo contraddistinguono. Mister Novelli, con ogni probabilità, lo metterà in mezzo alla difesa in coppia con Paolo Lomasto. Un ruolo nuovo per lui che, ad Arezzo, in una difesa a tre, si era anche disimpegnato nel centro-sinistra. Di certo a Sabatino non mancano esperienza e personalità, due doti che in D fanno la differenza.

