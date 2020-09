Fc Messina, una terna di nomi per scegliere il nuovo bomber

Ancora una fumata grigia sul fronte mercato ma le trattative sembrano in dirittura d'arrivo in casa Fc Messina. Ieri “radio mercato” aveva lanciato il nome di Alberto Libertazzi, classe 1992, con oltre cento presenze in Lega Pro, lo scorso anno a Rende ma non dovrebbe essere lui a vestire la maglia giallorossa.

In serata, invece, sono emersi due nomi che dovrebbero trovare maggiore riscontro. Si tratta di Saveriano Infantino, 34 anni (li compirà il 16 settembre), di Tricarico una lunghissima carriera alle spalle in Lega Pro, lo scorso anno alla Carrarese 27 presenze 17 gol, 188 cm per 80 kg; e Matteo Momentè veneziano di Jesolo 33 anni, 183 cm per 77 kg, anche per lui una lunghissima esperienza tra B e C, lo scorso anno tra Pianese e Gozzano ha collezionato 21 presenze e messo a segno 7 reti.

