Foggia in gran spolvero: l'Acr Messina ne fa 7 nel secondo test

Un'altra buona sgambatura per l'Acr Messina che ieri, sul manto erboso di Polla, ha svolto la sua seconda amichevole di questo ritiro. Dopo l'abbuffata di reti (ben 15) contro il Pro Sala, la formazione biancoscudata ha affrontato il Brienza (Eccellenza Basilicata) e, quindi, di una caratura tecnica decisamente superiore rispetto alla squadra di Sala Consilina. Peloritani che si sono aggiudicati l'incontro con i biancazzurri con il punteggio di 7 a 1.

Anche ieri mister Raffaele Novelli ha dovuto rinunciare agli infortunati Simone Addessi e Pietro Arcidiacono e, quindi, ad affiancare l'arciere Ciro Foggia, in avanti, ci hanno pensato Saindou e Mpanda. Così come nel test di mercoledì scorso, il trainer dei messinesi ha schierato due formazioni diverse in modo tale da vedere all'opera tutto il materiale a disposizione (non hanno preso parte al match Barbera - rientrato già a Messina -, Crisci e Mariani). Già andato via l'attaccante senegalese Bakary Badji che non ha convinto lo staff tecnico.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE