Manitta, ri... para l'Fc Messina: "Bello trasmettere esperienza"

Il ruolo del portiere è tra i più delicati, un errore può costare caro. L'Fc Messina ha affidato la cura di questo importante settore a mani esperte, una delle bandiere giallorosse, Emanuele Manitta. Randazzese, oggi 43enne, ha vestito la maglia giallorossa per sette stagioni dalla serie D (con la Peloro che si trasformò in Fc Messina) alla B e che ha smesso di giocare a soli 32 anni per dedicarsi allo studio.

Laureato in scienze motorie, è stato (fino a dicembre scorso) anche docente dell'Ateneo peloritano, da quest'anno preparatore dei portieri dell'Fc. "Cerco di trasmettere quanto più possibile ai ragazzi in termini di esperienza e contenuti tecnici".

