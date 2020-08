Campo di basket "libero" nella zona Falcata a Messina, inaugurazione giovedì 3 settembre

Verrà inaugurato la prossima settimana, giovedì 3 settembre alle 18,30 per la precisione, il campo di basket "libero" intitolato "George Floyd 8' 46", realizzato nella zona Falcata di Messina in via San Raineri, nell'area antistante la base della Marina Militare, data in concessione dall'Autorità Portuale.

Dopo la breve presentazione dell'ex sindaco Renato Accorinti, che ha devoluto l'impianto alla città con le risorse dell'indennità di funzione, si svolgeranno le partite inaugurali organizzate dall'Amatori Basket, società alla quale è stata affidata la gestione degli spazi.

Nei giorni scorsi la stessa area era finita al centro dei riflettori per il raid vandalico di stampo razzista, con l'imbrattamento dei murales presenti. Un gesto vile, condannato anche dall'attuale primo cittadino Cateno De Luca.

