L'attacco super dell'Fc Messina, Carbonaro: "Ampia scelta"

È uno dei tredici riconfermati della formazione dello scorso anno Paolo Carbonaro ha chiuso con 13 gol (12 in campionato e uno in coppa Italia) la sua stagione giocando in un ruolo non suo (attaccante) visto che ha sempre giocato da seconda punta.

In un reparto che annovera al momento anche il brasiliano Lucas Dambros ma che attende l'arrivo di altri due bomber di spessore. Potrebbero essere due i calciatori nel mirino della triade Rizzieri-Ferrante-Grabinski. Il dubbio nasce dalle ancora non perfette condizioni del portoghese Gomes Aladje che a quanto pare potrebbe addirittura non essere presente al raduno di domenica prossima e al pre-ritiro di Messina.

