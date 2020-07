Acr Messina versione 4.0, Sciotto: "Non deludo più, torneremo in alto"

La prima riunione operativa della versione “4.0” dell'Acr Messina si è svolta ieri a Salerno. Pietro Sciotto nel primo pomeriggio ha raggiunto in auto la città campana per definire i dettagli di un'operazione che ha visto l'imprenditore Carmine Del Regno, affiancato dal fido Enzo Bove, acquisire il 30% delle quote azionarie del club.

Sciotto lascerà Salerno solo dopo pranzo: «Vedrete, non deluderò più. Adesso solo il meglio per riportare in alto il Messina». Oggi è in programma un altro vertice per definire altri ruoli: dal dg all'allenatore fino a tutta la struttura organizzativa.

Difficile vedere ancora in giallorosso mister Andrea Pensabene e il responsabile dell'area tecnica Pasquale Leonardo. Si punterà su nuove figure che saranno avallate dai nuovi dirigenti campani.

