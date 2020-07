Fc Messina su più fronti, la Lnd comunica le date: il campionato inizia il 27 settembre

Due i temi che hanno caratterizzato la giornata di ieri in casa Fc Messina. Il primo riguardante le date ufficiali dell'inizio della stagione. Il presidente Sibilia aveva detto che il campionato sarebbe iniziato entro la fine di settembre e così è stato. Ieri, dopo aver preso atto delle linee guida, il Dipartimento Interregionale ha indicato le date di inizio delle competizioni per la stagione 2020/2021: si parte il 20 settembre col turno preliminare di Coppa Italia, mentre la domenica successiva, il 27 settembre, scatterà il campionato di Serie D e il 10 ottobre il campionato Juniores.

L'ufficializzazione delle date fa tirare un sospiro di sollievo anche in seno alla società che ha già ufficializzato un calendario che prevede il raduno il 2 agosto e un preritiro a partire dal 3 e fino al 13 agosto in riva allo Stretto quasi sicuramente al “Celeste”, dieci giorni che serviranno per testare le condizioni dei singoli componenti la rosa e per le visite sanitarie.

