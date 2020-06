L'Fc Messina conferma lo "zoccolo duro" della squadra e sogna Fausto Rossi

Ripartire da un gruppo che ha fatto bene è già un primo passo importante... per fare meglio. Un concetto che sembra un vero e proprio mantra in casa Fc Messina. Lo “zoccolo duro” della squadra che, senza Covid, avrebbe lanciato l'assalto quantomeno al terzo posto del Giugliano si allarga con la conferma del portiere Francesco Marone.

Con lui salgono a dieci i confermati nello spogliatoio: ai contrattualizzati Giuffrida e Fissore si erano aggiunti nei giorni scorsi, con firma e rinnovo, Domenico Marchetti, Quitadamo, Carbonaro, Coria, Dambros e gli under Casella (2000) e Camara (2001).

E una battuta di Rocco Arena in una delle tante dirette social ha permesso di arrivare facile a un obiettivo prestigioso dei giallorossi: Fausto Rossi. Il patron ha affermato di essere in trattativa con un giocatore protagonista in questi anni nella Liga e autore di un gol nientemeno al Barcellona.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

