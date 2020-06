Orlandina Basket, Sindoni: "Grande incertezza, ripartiamo con entusiasmo"

Il presidente rilancia. Orlandina in piena ebollizione dopo la conferma della partecipazione, per l'ottava volta nella storia, al campionato di Serie A2 e il primo colpo sul mercato con la firma della guardia Flavio Gay, in uscita da Cecina. Ieri mattina, con un video (la conferenza stampa non è stata svolta per evitare assembramenti), Enzo Sindoni ha scoperto le carte. «La nostra partecipazione - ha detto il “patron” biancazzurro Sindoni - al campionato di A2, è un obbligo morale. Noi siamo l'espressione di un territorio orgoglioso, forte e capace di superare le difficoltà, quest'ultime in un momento che riguarda tutti, e non solo in ambito sportivo. Bisogna ripartire e non potevamo non rispondere presente».

Un passo alla stagione scorsa interrotta dal lockdown e con due vittorie di fila. «Non la considero negativo. Al di là dei risultati che, alla fine, stavano venendo, mi ha permesso di aumentare i rapporti personali con splendide persone come il nostro coach Marco Sodini ed uno staff che, quasi certamente, rinnoveremo nella quasi totalità. E poi chi ci ha permesso di migliorare il nostro percorso. La svolta probabilmente è stata l'arrivo di Marco Laganà, un giocatore di categoria superiore e, dall'altro (ecco qui la seconda novità della prossima stagione ndc), Matteo Laganà, che sarà il capitano dell'Orlandina del prossimo anno, che ha superato con forza e determinazione un bruttissimo infortunio e che rappresenta lo spirito dell'Orlandina Basket».

