L'Fc Messina sceglie i suoi under, Casella e Correnti super collaudati

Entra nel vivo la fase organizzativa dell'Fc Messina. Dopo la conferma del brasiliano Lucas Dambros, nelle prossime ore toccherà anche ad altri calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia giallorossa siglare l'accordo con la società. Sono molteplici gli appuntamenti in agenda per il responsabile dell'area tecnica Marco Ferrante (che lunedì sarà a Messina per definire il tutto), e il direttore sportivo Grabinski. I due, infatti, incontreranno altri due “big” della passata stagione: Domenico Marchetti e Paolo Carbonaro.

L'esperto difensore e il bomber hanno manifestato in più occasioni la volontà di continuare a vestire la maglia del del Football Club Messina (malgrado il Taranto abbia tentato di convincere il bomber palermitano Carbonaro), la società non intende privarsi del loro supporto e quindi riteniamo che la firma sul contratto sia solo una formalità. Altri che a breve potrebbero mettere nero su bianco sono Gabriele Quitadamo che grazie al suo impegno, la grande professionalità e spirito di gruppo evidenziate, si è guadagnato un altro anno di contratto.

