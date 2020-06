L'Fc Messina sceglie una garanzia, Manitta è il nuovo preparatore dei portieri

Importanti novità nello staff tecnico del Football Club Messina. Nei giorni scorsi, infatti, si è consumata la fine del rapporto fra il preparatore dei portieri, Marco Mazzola, e il club presieduto da Rocco Arena. La società giallorossa non ha perso tempo e ha subito contattato l'ex portiere degli anni d'oro dell'Fc Messina, Emanuele Manitta, che da poco ha chiuso la sua collaborazione con il settore giovanile del Cus Unime. Dopo una breve ma intensa trattativa le parti hanno raggiunto l'accordo con tanto di ufficializzazione da parte del club. Manitta è rimasto da sempre legato alla città dello Stretto e il cordone ombelicale con la piazza giallorossa non è stato mai spezzato.

Si tratta, quindi, di un gradito ritorno per l'ex portiere nativo di Randazzo, classe 1977, che dopo aver conseguito la laurea in Scienze motorie all'Università di Messina è stato anche coordinatore dei preparatori dei portieri delle squadre giovanili del Catania. Una garanzia tecnica e un grande ex del passato giallorosso, una scelta importante per il club giallorosso che è andato con decisione sul sicuro per crescere sempre di più grazie a figure professionali adeguate.

