Acr Messina, il presidente del Corigliano in trattativa per rilevare il club peloritano

Le novità in casa Acr Messina arrivano d'oltre Stretto. Sarebbe in corso, infatti, una trattativa fra il vulcanico presidente del Corigliano, Mauro Nucaro, e la proprietà del club peloritano. Il patron del sodalizio biancoscudato, Pietro Sciotto, sulle colonne della Gazzetta del Sud, nei giorni scorsi, aveva dichiarato di essere in fase di riflessione sul futuro. Continuare e proseguire l'avventura al timone dell'Acr, iniziata nell'estate del 2017, o passare la mano definitivamente. Un dilemma oggetto di lunga riflessione da parte della famiglia di imprenditori originaria di Gualtieri Sicaminò. A questo punto, il quarto anno della famiglia Sciotto al timone del club messinese è seriamente a rischio.

Dalla Calabria giungono voci di un Nucaro seriamente intenzionato a fare calcio a Messina e pronto a investire in quota Acr per invertire la rotta degli ultimi anni. La settimana che si apre domani potrebbe essere anche quella decisiva per le sorti del cambio alla guida della società. Insomma, l'avventura di Pietro Sciotto in giallorosso sembra davvero giunta ai titoli di coda. Vedremo gli sviluppi che ci saranno nei prossimi giorni, anche perché siamo arrivati alla metà del mese di giugno e se si vuole pensare di allestire un organico importante non c'è molto tempo da perdere.

