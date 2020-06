Fc Messina in attesa di un eventuale ripescaggio

Uno stanziamento di dieci milioni di euro, questo quanto emerso dal Consiglio direttivo della Lnd che si è tenuto ieri pomeriggio. Settemilioni per venire incontro alle “esigenze” delle società di quarta serie nella stagione 2020/21 e i restanti tre milioni destinati alla valorizzazione dei giovani partecipanti alle competizioni dilettantistiche.

Un obiettivo importante che dà una boccata d'ossigeno alle società e garantisce il ritorno al calcio giocato. Sono state affrontate, varie tematiche tecnico-sportive e amministrative relative alla prossima stagione anche se si attende il comunicato ufficiale per capire meglio tutti i dettagli.

Sul tavolo, tra i tanti punti all'ordine del giorno, la data d'inizio dei campionati, e della Coppa Italia, la bozza della griglia dei possibili ripescaggi in Lega Pro (l'Fc Messina risulterebbe al dodicesimo/tredicesimo posto in una lista che vede in testa l'Ostia seguita a ruota da Savoia e Foggia). Probabilmente la società attende di conoscere tutti i contenuti della riunione prima di far scattare ufficialmente la fase organizzativa.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE