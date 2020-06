Fc Messina, Ferrante: "L'amico Rizzieri perfetto per noi"

Anche la Serie D è in attesa del Consiglio Federale (slittato all'8 giugno?) per conoscere il proprio futuro; ma l'Fc Messina non aspetta e continua a programmare la prossima stagione, come conferma Marco Ferrante, ex direttore generale della società giallorossa e da poco più di una settimana responsabile dell'area tecnica.

Dopo un primo riassetto dello staff tecnico, il progetto Arena va avanti, come dimostrano i continui contatti con Marco Rizzieri, dirigente in grande ascesa al Torino, in scadenza di contratto: "Con Marco non c'è nulla di definito. È una figura che stimiamo molto, e che potrebbe far bene anche a Messina".

