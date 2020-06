Fc Messina, i giocatori giallorossi ringraziano i tifosi: "Una stagione fantastica"

"La notizia era nell'aria ormai da tempo, ma quella che fino a qualche mese fa sembrava essere soltanto una remota paura, con il passare del tempo si è tramutata nella più cruda delle realtà, consegnandoci la chiusura anticipata della stagione. Per questo motivo, è arrivato il momento dei saluti per i calciatori del Fc Messina". Inizia così la lettera aperta che i giocatori giallorossi hanno dedicato a tutti i tifosi a conclusione di una stagione dal gusto agrodolce.

"È stata un'annata lunga, conclusasi ahinoi con netto anticipo - continua il comunicato - Lunga, perché siamo partiti con tantissime incertezze, dubbi e paure che accomunano qualsiasi calciatore, ma con una “sola” grande certezza sin dal primo momento: quella di avere un Presidente, anzi...IL PRESIDENTE ROCCO ARENA".

"È stata una stagione fantastica. fatta di alti e bassi (più alti che bassi), noi ci abbiamo messo cuore, anima, tempo, corpo, testa, sempre con grandi sacrifici e coinvolgendo per la stragrande maggioranza del gruppo, anche le nostre famiglie - continuano i giocatori - Abbiamo vinto partite importanti e per certi versi storiche, abbiamo raggiunto un traguardo importante che, siamo sicuri, poteva essere ancora migliorato se ce ne fosse stata l'occasione".

"Non siamo mai stati soli, perché oltre noi, sono state tantissime le persone che hanno fatto parte di questo FC Messina, supportandoci e sopportandoci nei momenti più difficili e a loro va il nostro più sentito ringraziamento. Iniziamo dicendo GRAZIE al Nostro Presidente Rocco Arena, al Vice Presidente Santi Cosenza, all'Amministratore Delegato Carmelo Santoro, ai consiglieri Franco Mento e Fabio D'Amore, ai Direttori Marco Ferrante e Davide Morello, al Direttor Operativo Giuseppe Micari. Agli amici Marco Rizzieri e Salvo Micari".

"Grazie al nostro Team Manager Ciccio Alessandro. GRAZIE al nostro Staff Tecnico, da mister Massimo Costantino prima, a mister Ernesto Gabriele poi, passando per mister Cesar Grabinski, mister Marco Mazzola, il Prof. Lorenzo Dascola ed il match analyst Dario Cucinotta; ogni giorno ci hanno aiutato, coccolato, sgridato ma soprattutto ci hanno aiutato a crescere e raggiungere traguardi importanti".

"GRAZIE allo Staff Medico, al dott.Franco Mento, ai fisioterapisti Saro Cutuli e Andrea Calimeri. GRAZIE ai Segretari Pino Fichera e Rosario Sorrenti, GRAZIE al nostro Ufficio Stampa composto da Antonio Caroè ed Ernesto Francia, oltre al nostro fotografo Marco Familiari. GRAZIE ai magazzinieri Emanuele Saccà e Maurizio Barbera, che ogni giorno sono stati accondiscendenti ad ogni nostra richiesta".

"Un GRAZIE va anche a chi per vari motivi è andato via durante il percorso, anche loro hanno fatto parte della nostra grande famiglia ed hanno contribuito ai nostri successi. Infine, non meno importanti, anzi...un GRAZIE speciale va ai nostri tifosi: da chi ci ha sostenuto sin dall'inizio, dandoci fiducia quando non c’era neanche un pallone, ed a chi è arrivato in corsa facendo una scelta di vita importante, comprendendo il nostro attaccamento alla maglia, dandoci un'inspiegabile gratificazione per quanto fatto. Speriamo e siamo sicuri di non aver dimenticato nessuno".

"Quello che accomuna tutti voi oltre alla grande professionalità, è il valore umano che al giorno d’oggi è difficilissimo da riscontrare, e questo non può che non essere un bene per la nostra famiglia FC Messina. Indipendentemente da come andranno le cose e da quali saranno i percorsi personali di ognuno di noi, ancora una volta volevamo semplicemente dirvi grazie".

I calciatori del FC Messina

