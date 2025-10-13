Obesity Day 2025, il Policlinico di Messina e la scuola Leopardi uniti contro l’obesità infantile

Contrastare l’obesità infantile partendo dai banchi di scuola: è questo lo spirito con cui il Policlinico G. Martino di Messina e l’istituto comprensivo Giacomo Leopardi hanno celebrato l’obesity day 2025. L’iniziativa, che si inserisce nella campagna nazionale promossa dall’associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica insieme alla società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica, quest’anno ha posto l’accento sul motto: «Obesità pediatrica: fermiamola prima che cresca!».

Nelle settimane precedenti il 10 ottobre 2025, le aule e i corridoi della scuola si sono trasformate in un vero e proprio laboratorio didattico interattivo dove i bambini, guidati da medici, nutrizionisti, chinesiologi e insegnanti, hanno appreso il valore di una corretta alimentazione, del movimento e del benessere psicofisico. Non lezioni frontali, ma giochi, attività pratiche ed esperienze condivise, pensate per coinvolgere anche famiglie e personale scolastico.

Accanto alla professoressa Wasniewska, direttore dell’unità operativa complessa di pediatria, e alla professoressa Mariella Valenzise, referente regionale per l'obesità infantile, sono coinvolti numerosi specialisti del Policlinico.