Messina, grande partecipazione alla "Camminata Solidale 2025": insieme per la prevenzione del tumore al seno

Ieri si è svolta la Camminata Solidale 2025, un evento di sensibilizzazione e prevenzione del tumore al seno che ha visto la partecipazione di numerose persone provenienti da diversi punti della zona sud e non solo. I partecipanti hanno iniziato il loro percorso a piedi per poi ritrovarsi tutti insieme nel lungomare di Santa Margherita.

La manifestazione è stata un'occasione importante per sensibilizzare la popolazione sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Presenti all'evento le dottoresse delle associazioni LILT e SALUS D'AGOSTINO “Graziella Paino”, che hanno rappresentato le loro organizzazioni. con professionalità e dedizione, confermando l'impegno delle associazioni nella lotta contro il tumore e nella promozione della salute.