Messina, la Lanterna del Montorsoli “illumina” le Giornate Fai

Ad aprire le porte ai tanti visitatori è un luogo magico che racchiude mito e leggenda, storia e tecnologia consentendo di godere di un panorama mozzafiato.

Protagonista della 14esima edizione delle “Giornate Fai d’Autunno” è la “Lanterna del Montorsoli”, uno dei fari più antichi d’Italia, che sorge sulla penisola di San Raineri, detta anche zona Falcata, progettata e costruita tra il 1555 e il 1557 dallo scultore e architetto fiorentino Giovanni Angelo Montorsoli per proteggere il porto di Messina e per guidare le navi attraverso lo Stretto, offrendo un punto di riferimento essenziale per la navigazione. L’area che è zona militare ed è accessibile con l’autorizzazione della Marina Militare potrà essere visitata anche oggi, dalle 9,30 alle 13 e dalle 14 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30).

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale