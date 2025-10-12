Messina, il monito dell’arcivescovo Accolla: «Attenti alla crisi della democrazia»

Si è aperto a Messina l’Anno pastorale – il nono (e ufficialmente ultimo) di episcopato dell’arcivescovo Giovanni Accolla – con la consegna alla comunità diocesana della lettera dal titolo “Unus panis, unum corpus, multi sumus” (tratto dalla Prima lettera ai Corinzi), che scandisce il cammino di fede della comunità messinese partendo da due elementi fondamentali: l’Eucaristia, cuore della vita ecclesiale, e il legame con Maria. Uno scritto che partendo dalla crisi generata da uno sconvolgimento globale, analizza il contesto – geografico, sociale, culturale – passando in rassegna quanto fatto negli ultimi anni e ponendo alcune priorità.

